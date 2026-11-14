В Южной Корее трое высокопоставленных представителей правящей Демократической партии Кореи бойкотировали заседание руководства и потребовали провести этическое расследование в отношении главы партии Ким Мин Сока. Чхве Мин Хи, Ли Сон Юн и Хан Мин Су, которые составляют троих из пяти избранных членов Верховного совета партии, вместо этого провели отдельную пресс-конференцию, сообщает Korea Herald.

Протест состоялся на следующий день после того, как Ким распорядился немедленно начать этическое расследование в отношении Чхве. Причиной стали ее слова о том, что президент Ли Чжэ Мён якобы выступал против импичмента бывшего президента Юн Сок Ёля после объявления военного положения в декабре 2024 года.

Спор об импичменте

Офис президента назвал сообщения об этих высказываниях безосновательными и выразил «глубокое сожаление». Чхве позднее пояснила, что перепутала процедуру импичмента Юн Сок Ёля с делом бывшего премьер-министра Хан Док Су. По ее словам, Ли последовательно поддерживал импичмент Юна после объявления военного положения.

Чхве также раскритиковала решение Ким Мин Сока начать расследование без предварительного разговора с ней. Хан Мин Су заявил, что сам глава партии должен стать объектом этической проверки, и обвинил его в несправедливом управлении партией.

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Давнее фракционное противостояние

Конфликт связан с августовскими выборами главы Демократической партии, на которых Ким Мин Сок победил Чон Чхон Рэ с результатом 54,08% против 45,92%. Несмотря на поражение, Чон сохранил влияние в Верховном совете, поскольку трое из пяти его избранных членов считаются его союзниками.

Сторонники Чона обвиняют Кима в использовании подозрений о возможных связях оппонентов со спорной религиозной группой Синчхонджи. На внутреннем заседании депутатов 3 ноября Ким признал, что доказательств вероятного союза между фракционными соперниками, противниками Ли и членами Синчхонджи нет, и извинился перед теми, кому эти обвинения навредили.

Союзники Ким Мин Сока отвергли утверждения о политической мести. Группа сторонников президента Ли призвала исключить Чхве из партии, а представитель Демократической партии Пак Сон Чжун заявил, что споры следует обсуждать на заседаниях Верховного совета, а не посредством бойкотов и пресс-конференций.

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