В Южной Корее в прошлом году от рака умерли 90 203 человека — на 17,4% больше, чем в 2015 году, когда было зафиксировано 76 855 таких смертей. Рак остается главной причиной смерти в стране: на него пришлось около четверти всех летальных случаев, сообщает Korea Herald со ссылкой на данные Статистического управления Кореи.

Смертность от рака за десятилетие выросла со 150,8 до 177,1 случая на 100 тысяч населения. Для сравнения, в 2024 году этот показатель составлял 174,3 случая на 100 тысяч человек.

Рак поджелудочной железы обогнал рак желудка

Наиболее высокие показатели смертности сохраняются от рака легких и печени. В прошлом году смертность от рака легких составила 38,9 случая на 100 тысяч населения, от рака печени — 20,4 случая. В 2015 году соответствующие показатели составляли 34,1 и 22,2.

Смертность от рака поджелудочной железы выросла с 10,7 случая на 100 тысяч населения в 2015 году до 17 в прошлом году. В 2022 году этот вид онкологии обогнал рак желудка по смертности: 14,3 против 13,9 случая на 100 тысяч населения. В то же время смертность от рака желудка за десятилетие снизилась с 16,7 до 13,7.

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В Южной Корее действует национальная программа скрининга шести видов рака, в частности рака желудка, толстой кишки, печени, молочной железы, шейки матки и легких. Обследование на рак поджелудочной железы в нее не входит, поскольку не установлен эффективный метод скрининга, который снижал бы смертность среди общего населения.

Различия между регионами и полами

В 2025 году смертность от рака среди мужчин составила 219,9 случая на 100 тысяч населения, среди женщин — 134,7. Исследователи также указывали на более высокую заболеваемость мужчин колоректальным раком; среди возможных факторов называли употребление алкоголя, ожирение и недостаточную физическую активность.

Региональные различия также остаются значительными. Самый высокий стандартизированный по возрасту показатель смертности от рака в прошлом году зафиксировали в Кванджу — 86,5 случая на 100 тысяч населения. В Сеуле, где показатель был самым низким второй год подряд, он составил 70,7. Эксперты подчеркнули необходимость усилить возможности региональных онкологических центров, в частности для химиотерапии и мониторинга состояния пациентов.

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