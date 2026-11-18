Исследование с участием 2329 детей и подростков в Южной Корее показало, что увеличение потребления морепродуктов животного происхождения связано с более высокой концентрацией общей ртути в моче. Как сообщает News-Medical, удвоение такого потребления ассоциировалось с ростом уровня ртути в моче на 13,2% во всех возрастных группах.

Данные трёх возрастных групп

Учёные использовали данные пятого цикла Национального исследования здоровья окружающей среды Кореи за 2021–2023 годы. В выборку вошли 648 детей в возрасте от трёх до пяти лет, 780 школьников от шести до 11 лет и 901 подросток в возрасте от 12 до 17 лет.

Участники или их опекуны сообщали, как часто они употребляли крупные виды рыбы и тунца, другую рыбу, ракообразных, моллюсков, морские водоросли и другие морепродукты. Исследователи отдельно подсчитали потребление морепродуктов животного происхождения, не включая водоросли. Образцы мочи взяли у всех участников, а образцы крови — только у подростков.

В группах с самым высоким уровнем потребления морепродуктов животного происхождения концентрация ртути в моче была на 45–83% выше, чем в группах с самым низким уровнем. Каждый дополнительный день употребления морепродуктов в течение предыдущей недели связывали с ростом этого показателя примерно на 5–6%.

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Моча не заменяет анализ крови для отдельного человека

Сравнение результатов анализов мочи и крови охватило 872 подростка. Для 812 участников с полными данными связь между удвоением потребления морепродуктов и уровнем ртути была почти одинаковой: 15,3% для мочи и 15,4% для крови.

В то же время совпадение между индивидуальными результатами было умеренным: примерно треть подростков попала в одинаковые категории концентрации ртути по обоим тестам. Анализ мочи выявил около половины участников, чей уровень ртути в крови относился к самым высоким 20%.

Авторы отметили, что анализ мочи может быть полезен для популяционного мониторинга поступления ртути с пищей, когда забор крови затруднён. Однако он не может надёжно заменить анализ крови для оценки уровня ртути у отдельного ребёнка. Исследование имело перекрёстный дизайн, основывалось на сообщённой частоте потребления пищи и не оценивало влияние выявленных уровней ртути на здоровье.

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