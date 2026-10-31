Возле острова Ёнхын в Жёлтом море в Южной Корее загорелась чартерная рыболовная лодка, на борту которой находились 22 человека. Все люди были спасены, а двоих, включая капитана судна, доставили в больницу после вдыхания дыма.

Спасательная операция

Пожар на лодке тоннажностью 9,77 тонны произошёл 31 октября в 6:51 в водах в 0,9 морской мили к югу от острова. После получения сигнала бедствия Береговая охрана направила на место патрульные и спасательные катера, потушила пожар и спасла всех людей на борту, сообщает Korea Herald.

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Проверка причин пожара

Во время спасательной операции дыма также надышались двое сотрудников Береговой охраны. Они планировали обратиться за медицинской помощью. Береговая охрана должна установить точную причину пожара и оценить масштабы повреждений судна. По свидетельствам очевидцев, искры и дым появились из пассажирской каюты лодки.

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