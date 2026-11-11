Работники Korea Railroad Corp. в Южной Корее планируют начать бессрочную всеобщую забастовку 10 декабря в 9:00. Корейский профсоюз железнодорожников сообщил об этом на пресс-конференции на станции Сеул.

Требования профсоюза

Профсоюз предупредил, что забастовка состоится, если его требования не будут выполнены. Работники добиваются изменений в системе продвижения по службе и найма большего числа сотрудников, отвечающих за безопасность.

В заявлении профсоюз раскритиковал действующую систему карьерного продвижения, которая, по его словам, несправедливо исключает работников на местах. Представители организации также утверждают, что нехватка персонала в железнодорожных операциях напрямую угрожает безопасности перевозок, сообщает Korea Herald.

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Подготовка к протесту

Перед запланированной забастовкой профсоюз должен провести масштабный митинг на станции Сеул в субботу. После этого организация планирует двухнедельную кампанию по безопасной эксплуатации железной дороги и серию вечерних региональных митингов, которые начнутся 23 ноября.

Забастовка может повлиять на работу высокоскоростных поездов KTX, обычных железнодорожных маршрутов по всей стране и метро в столичном регионе. Ее влияние может быть больше, чем во время предыдущих забастовок, из-за интеграции оператора высокоскоростных железных дорог SR Co. в KORAIL в сентябре.

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