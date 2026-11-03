Полиция Южной Кореи задержала 13 человек, которых подозревают в причастности к изготовлению метамфетамина из лекарств от простуды в квартире в Пхёнтхэке, провинция Кёнгидо. Столичное полицейское управление Сеула сообщило, что дела четырёх подозреваемых передали в прокуратуру, а сами они остаются под стражей, сообщает Korea Herald.

Производство в квартире

По данным полиции, пятерых предполагаемых участников группы, включая её руководителя, подозревают в изготовлении 1,36 килограмма метамфетамина в период с апреля 2025 года по июнь 2026 года. Правоохранители оценили это количество примерно в 4,2 миллиарда вон, или 3,13 миллиона долларов, отметив, что это приблизительно 40 тысяч доз.

Квартира, которую, по версии следствия, использовали как подпольную лабораторию, пустовала из-за имущественного спора. Полиция считает, что подозреваемые установили камеры наблюдения и шлагбаум на парковке, чтобы не привлекать внимания.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Поставки лекарств и химикатов

Следствие также заявило, что участники группы изучали способы изготовления наркотика по иностранным научным публикациям, видео с научными экспериментами и судебным решениям по похожим делам.

Ещё шестерых подозреваемых, среди которых лицензированный специалист по травяной фармации, обвиняют в поставке 636 600 таблеток лекарств от простуды, зная об их предназначении для изготовления метамфетамина. По данным полиции, препараты передавали на парковках жилых комплексов и в других местах.

Правоохранители также задержали менеджера аптеки, которого подозревают в продаже крупных партий лекарств без необходимой лицензии, и поставщика опасных химикатов. Полиция заявила, что изъяла 1,36 килограмма метамфетамина до его продажи, оборудование для производства и 635 граммов псевдоэфедрина — компонента некоторых препаратов от простуды. Также были приняты меры для взыскания 130 миллионов вон предполагаемых преступных доходов.

Читай нас в