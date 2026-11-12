В городе Чхонан в Южной Корее полиция задержала женщину после смерти ее 15-летнего сына с тяжелым нарушением развития. Правоохранители подозревают мать в причинении смерти ребенка вследствие жестокого обращения.

Вызов экстренных служб

Как сообщает Korea Herald, женщина в возрасте около 40 лет позвонила в службу экстренной помощи 119 в 8:27 и сказала, что ее сын не дышит. Спасатели обнаружили подростка без пульса, в состоянии остановки сердца, доставили его в больницу, где врачи констатировали смерть.

Полиция прибыла на место после запроса пожарно-спасательной службы о совместном реагировании. По данным правоохранителей, на теле мальчика обнаружили признаки жестокого обращения. Мать задержали около 10:00 по подозрению в причинении смерти вследствие жестокого обращения с ребенком.

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Дальнейшее расследование

Полиция не раскрыла подробностей предполагаемого насилия, сославшись на продолжающееся расследование. По ее данным, ранее сообщений о жестоком обращении с мальчиком не поступало.

У подростка было интеллектуальное нарушение. По сообщениям, после лечения в больнице он около недели находился в учреждении краткосрочного ухода, прежде чем вернуться домой. Правоохранители планируют провести вскрытие, чтобы установить причину смерти, а также рассматривают возможность получения ордера на дальнейшее содержание женщины под стражей.

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