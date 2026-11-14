В Южной Корее вступили в силу новые правила, позволяющие путешественникам ввозить для собственного лечения препараты, назначенные и приобретенные за рубежом. Как сообщает Korea Herald, изменения объявили Министерство безопасности пищевых продуктов и лекарственных средств и Таможенная служба Кореи, а в силу они вступили на следующий день.

Путешественники могут провозить до шести упаковок лекарств, если препарат одобрен в стране, где он был назначен и приобретен. Если назначенная дозировка требует большего количества упаковок, разрешается ввезти запас на срок до трех месяцев.

Поездки за более дешевыми препаратами

Изменения вызвали обсуждение на южнокорейских онлайн-форумах, посвященных препарату Mounjaro. Пользователи сравнивали цены на авиабилеты в Японию и обменивались информацией о получении рецепта. Один из авторов публикации оценил однодневную поездку в японскую Фукуоку вместе с трехмесячным запасом Mounjaro дозировкой 5 мг примерно в 700 тыс. вон, или 520 долларов. По его словам, в Южной Корее такой же запас стоил бы более 1 млн вон даже с 10-процентной скидкой.

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Инъекционные препараты для снижения веса стали популярными в стране после появления Wegovy в октябре 2024 года. Mounjaro стал доступен в августе 2025 года. В первой половине 2026 года медицинские учреждения и аптеки Южной Кореи получили около 11,4 млн одноразовых шприц-ручек Mounjaro общей стоимостью 1,01 трлн вон.

Вопросы о повторном ввозе

Новые правила обсудили в парламентском Комитете по здравоохранению и социальному обеспечению. Депутат Ли Ман Хи от Партии народной силы задал вопрос, как таможенники будут определять, предназначены ли лекарства для личного использования, если человек неоднократно пересекает границу, а системы учета ранее ввезенных препаратов нет.

Министр безопасности пищевых продуктов и лекарственных средств О Ю Кён заявила, что ведомства быстро отреагировали на неоднократные жалобы путешественников, чьи надлежащим образом назначенные и купленные лекарства задерживались на таможне. До изменения правил таможенники за первые восемь месяцев 2026 года выявили 5030 случаев несанкционированного ввоза препаратов для снижения веса, в том числе Mounjaro и Wegovy. За весь 2025 год таких случаев было 1189.

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