В Южном Ливане с 17 апреля по 29 октября зафиксировали 2057 взрывов, связанных с израильскими военными операциями. Об этом должностные лица Национального совета научных исследований Ливана сообщили Asharq Al-Awsat. По данным издания, израильские силы взрывали жилые дома, сельскохозяйственные угодья, дороги и мосты на юге страны.

Данные о разрушениях

В предыдущем отчете совета говорилось о 1731 операции по подрыву и сносу на юге Ливана в период с 2 марта по 10 сентября. Из них 1128 произошли после заключения рамочного соглашения 26 июня. Среднесуточное количество таких операций, согласно этим данным, выросло с 5,15 до приблизительно 15.

Исследование Information International, на которое ссылается издание, оценивало, что к середине июня во всем Ливане было повреждено или разрушено более 90 тысяч домов. Эта цифра касается не только южных районов страны. Исследование также зафиксировало полное разрушение семи мостов и частичное повреждение моста Касмия среди восьми переправ, атакованных на маршрутах между территориями к югу от реки Литани и прилегающими районами.

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Сейсмические события и оценка эксперта

Согласно данным Международной организации по миграции, приведенным в исследовании, по состоянию на 1 июля в Ливане оставались внутренне перемещенными 499 784 человека. Национальный совет научных исследований также сообщал о мощном взрыве в Мадждаль-Зуне 28 июня. Взрыв в Шакифе в ночь на 30–31 июля вызвал сейсмические волны, эквивалентные землетрясению магнитудой 3,8, а взрыв в Али-аль-Тахери 10 сентября совпал с сейсмическим событием магнитудой 4,1, зарегистрированным Геологической службой США.

Отставной бригадный генерал Халиль аль-Хемайель заявил, что разрушения были сосредоточены вблизи израильских позиций и затронули, в частности, районы Бинт-Джбейля, Хияма и Айта-аш-Шааба. По его мнению, операции направлены не только на военные объекты, но и на уничтожение условий для возвращения жителей в населенные пункты. Он также считал, что масштаб и характер разрушений могут свидетельствовать о намерении Израиля сохранять долгосрочное присутствие в районах под его контролем.

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