В Джабалии и Бейт-Лахии на севере Сектора Газа бригады гражданской обороны за последние дни извлекли из-под завалов останки 69 палестинцев. Это позволило семьям похоронить близких, чьи тела долгое время оставались под разрушенными домами, сообщает Al Jazeera.

Похороны после трех лет ожидания

Житель района Бир-ан-Нааджа Махмуд Набхан смог похоронить 17 членов своей семьи, в том числе семерых своих детей и внуков. По его словам, они погибли после удара по их дому через 20 дней после начала войны в октябре 2023 года. Среди погибших был 45-дневный ребенок.

Набхан рассказал, что в доме во время удара не было бойцов, израильских военных или пленных. В течение трех лет он пытался помочь в поиске останков родственников, однако этому препятствовали сложные условия. После похорон мужчина отметил, что теперь семья знает место их захоронения.

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Тысячи людей остаются под руинами

47-летняя Фатима аль-Масри похоронила мужа и 18-летнего сына, которые, по ее словам, погибли во время израильского удара в районе Сафатви на севере Газы в октябре 2024 года. Их останки два года находились под руинами их дома. Во время работ спасатели нашли фрагменты костей, телефон ее сына, а также личные вещи погибших.

По оценке Палестинской гражданской обороны, по всей Газе еще необходимо извлечь более 8 тысяч тел. Общее число пропавших без вести палестинцев превышает 10 тысяч человек: в это число входят люди, которые могут находиться под завалами, быть задержанными или похороненными без установления личности.

Палестинские власти, данные которых приводит ООН, сообщили, что с ноября 2025 года по сентябрь 2026 года из-под разрушенных зданий в Газе извлекли более 630 тел и человеческих останков. Работу бригад гражданской обороны осложняет нехватка ресурсов и тяжелой техники, из-за чего значительную часть раскопок приходится проводить вручную.

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