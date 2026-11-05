В Северной Территории Австралии полиция в период с марта по сентябрь предъявила более чем 140 лицам младше 18 лет 233 обвинения в правонарушениях, связанных с домашним насилием. Как сообщает ABC News Australia, наиболее распространённым обвинением было нападение при отягчающих обстоятельствах.

Следующими по распространённости были обвинения в удушении, асфиксии или причинении удушья, а также в угрозах убийством. За последний месяц 22 несовершеннолетним предъявили обвинения в нападениях, связанных с домашним насилием, троим — в удушении или асфиксии, ещё двоим — в угрозах убийством.

Среди других правонарушений, фигурирующих в данных полиции, — распространение интимных изображений, запись интимных изображений без согласия, создание угрозы причинения тяжкого вреда и половой акт без согласия. В данных не уточняются ни личности, ни возраст потерпевших. Они могут включать как членов семьи, так и интимных партнёров.

Обращение за помощью

Руководительница Katherine Women's Information and Legal Service Ханна Джордж заявила, что эти цифры не стали для неё неожиданностью. По её словам, каждый восьмой клиент службы, предоставляющей юридическую поддержку женщинам и девушкам в регионе Биг-Риверс, младше 25 лет.

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Джордж также сообщила об увеличении числа обращений от молодых женщин и девушек за последний год. Она связала рост нефизического насилия с распространением социальных сетей и доступом к технологиям, в частности с угрозами распространить интимные фото или видео как способом контроля.

Поддержка в отдалённых сообществах

В этом году в Северной Территории, по данным ABC, четыре женщины, предположительно, погибли от рук своих партнёров-мужчин. Две из них были несовершеннолетними девушками из отдалённых сообществ. В июле на острове Элчо нашли мёртвой 17-летнюю девушку; полиция заявила, что причиной могли быть травмы от ударов тупым предметом. 34-летнему мужчине предъявили обвинение в убийстве, а полиция утверждает, что на момент её смерти они состояли в домашних отношениях.

Три месяца спустя 16-летняя девушка из сообщества Алпуррурулам умерла после обращения в местную медицинскую клинику в связи с предполагаемым физическим нападением. 26-летнему мужчине, который, по мнению полиции, состоял с ней в отношениях, также предъявили обвинение в убийстве.

Руководительница Aboriginal Medical Services Alliance Northern Territory Донна А Чи отметила, что медицинские клиники в небольших сообществах часто являются одними из немногих мест, где молодые женщины могут получить помощь. Глава Совета социальных служб Северной Территории Триш Коннолли заявила о значительной нехватке программ для детей и молодёжи, переживающих домашнее насилие без опекуна. В 2025–2026 финансовом году в рамках программы раннего вмешательства Circuit Breaker было начато 439 случаев, однако в отдалённых сообществах программа недоступна.

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