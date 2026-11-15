Исследователи обнаружили в полиметаллических конкрециях из зоны Кларион-Клиппертон микроскопические сообщества, которые существенно отличаются от организмов в прилегающих донных отложениях. Как сообщает ScienceAlert, ученые изучили 244 отдельные конкреции, поднятые с глубин от 4 до 6 километров во время экспедиции немецкого научного судна RV Sonne в 2019 году.

Жизнь в трещинах и порах

Полиметаллические конкреции содержат никель, кобальт, медь, железо и марганец и представляют интерес для потенциальной глубоководной добычи. В то же время они формируются миллионы лет. Предыдущие исследования биоразнообразия в зоне Кларион-Клиппертон в основном были сосредоточены на организмах в донном иле или на поверхности конкреций.

После разлома образцов ученые нашли в трещинах и порах круглых червей, ракообразных и представителей рода Thurammina. В меньшем количестве конкреций также зафиксировали многощетинковых червей, киноринхов, тихоходок и других организмов. Микросообщества из конкреций, собранных в районах, удаленных друг от друга примерно на 1 тысячу километров, оказались более похожими между собой, чем на сообщества соседних отложений.

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Следы древних организмов

Во внутренних слоях конкреций также обнаружили микрофоссилии диатомовых водорослей, радиолярий и морских губок. Исследователи отметили, что биогенные частицы в полостях свидетельствуют о заселении некоторых таких структур древними организмами, однако не доказывают их обитания там именно в момент формирования слоев. Обнаружение спикул губок и фораминиферы Saccorhiza, которая использует их для построения раковиноподобных структур, может указывать на то, что конкреции были средой обитания на морском дне миллионы лет.

Авторы работы, опубликованной в Scientific Reports, предостерегают, что масштабное извлечение конкреций может привести к необратимой потере еще не описанного биоразнообразия. По их мнению, охрана только донных отложений не сохранит виды и экологические сообщества, связанные с конкрециями.

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