16 ноября в Польше начнется девятый и последний в 2026 году учебный курс Добровольной базовой военной службы. Он продлится 27 дней и предусматривает базовую подготовку в 50 локациях по всей стране, сообщает RMF24.

Условия для кандидатов

К программе могут присоединиться граждане Польши в возрасте от 18 лет, не имевшие судимости и успешно прошедшие медицинское обследование. Подать заявление можно в любом Военном центре рекрутинга, через интернет-портал набора в войско или по телефону информационной линии.

Участники пройдут строевую подготовку, изучат воинские уставы и основы обращения с оружием, примут участие в тактических занятиях и физических тренировках. Курс завершится торжественным принесением военной присяги. При подаче заявления кандидаты могут указать навыки и квалификации, которые хотят получить во время службы.

Оплата и дальнейшая служба

Добровольцам предусмотрено денежное обеспечение в размере 6 500 злотых брутто в месяц. Это соответствует самому низкому уровню денежного обеспечения профессионального военнослужащего. Все учебные мероприятия финансирует войско.

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После базовой подготовки участники могут перейти в резерв или продолжить специализированное обучение продолжительностью до 11 месяцев. Также они могут подать заявление о поступлении на профессиональную военную службу или в Войска территориальной обороны. Выпускники имеют приоритет при наборе на профессиональную службу, а при соответствии критериям — и при трудоустройстве в государственном управлении.

Обучение в Войсках территориальной обороны

Для желающих служить в Войсках территориальной обороны в 2027 году запланированы пять 16-дневных учебных курсов: в феврале, апреле, июне—июле, августе—сентябре и октябре. Каждый из них будет завершаться принесением присяги.

Кроме того, с 1 февраля по 30 апреля 2027 года в Польше будет проходить военная квалификация. Она прежде всего коснется мужчин 2008 года рождения, а также может охватить женщин 2000—2008 годов рождения с необходимым образованием, в частности медицинским, переводческим или психологическим.

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