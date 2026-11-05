В польском городе Свентохловице родителям 43-летней женщины предъявили обвинения в психологическом насилии над дочерью, создании угрозы причинения тяжкого вреда ее здоровью, причинении длительной болезни и неоказании помощи. Им грозит от трех до 20 лет лишения свободы, сообщает RMF24.

Позиции родителей и следствия

Руководитель районной прокуратуры в Хожуве Сабина Кусьмерская сообщила, что основанием для обвинений стали прежде всего судебно-медицинские заключения. Обвинения представляют собой один эпизод, охватывающий четыре статьи Уголовного кодекса Польши.

Родители женщины сами пришли на допрос. Мать не признала вину. Отец формально признал предъявленное ему обвинение, однако в объяснениях отрицал, что совершал вменяемые ему действия.

Меры пресечения в отношении подозреваемых не избирались. Следователи планируют завершить расследование до конца ноября.

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Вопрос о проживании в социальном учреждении

Параллельно районный суд в Хожуве в закрытом режиме рассматривает вопрос о возможном принудительном помещении женщины в дом социальной помощи. Соответствующее ходатайство подали прокуратура и центр социальной помощи Свентохловице. Они считают, что пребывание женщины вне такого учреждения может угрожать ее жизни.

На первом заседании женщина, пришедшая вместе с отцом и представительницей, заявила журналистам, что чувствует себя хорошо и хочет остаться дома. Она также заверяла, что там ей не причиняют вреда. Прокуратура подтвердила, что сейчас она уже не живет вместе с родителями.

Что известно о деле

Службы начали заниматься этим делом в июле 2025 года после сообщения о домашней ссоре в одном из многоквартирных домов Свентохловице. Полиция застала в квартире 82-летнюю супружескую пару и их 43-летнюю дочь. По имеющимся данным, соседи не видели ее 27 лет. Женщина испытывала трудности с передвижением и имела отеки ног; ее доставили в больницу, где она провела несколько недель.

Польские СМИ писали, что она якобы провела почти три десятилетия в одной комнате без контактов с внешним миром. В то же время полиция тогда подчеркивала: предварительная проверка не подтвердила, что женщину удерживали в жилье против ее воли. Правоохранители также заявляли, что ранее не получали сообщений о ее исчезновении или других тревожных сигналов по этому адресу.

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