В Польше четырем задержанным предъявили обвинения в шпионаже — Deutsche Welle
В Польше задержали шесть человек по делу о предполагаемых незаконных поставках в Российскую Федерацию, государство-агрессор, компонентов, используемых в производстве боеприпасов и систем вооружения. Четверым задержанным предъявили обвинения в шпионаже и заключили их под стражу на три месяца.
Обвинения в шпионаже
По данным Deutsche Welle, среди четырех обвиняемых есть гражданка России. Польское Агентство внутренней безопасности сообщило, что в отношении двух других фигурантов дела применены меры пресечения, не связанные с изоляцией.
Координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк заявил, что задержанными являются пятеро граждан Польши в возрасте от 25 до 52 лет и 37-летняя гражданка России.
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Подозрение в обходе эмбарго
По версии следствия, группа поставляла Москве значительные объемы деталей для изготовления боеприпасов и систем вооружения, несмотря на действующее эмбарго. Всем шестерым фигурантам также вменяют нарушение правил международной торговли товарами и технологиями, имеющими стратегическое значение для национальной обороны и международной безопасности.
Семоняк заявил, что в отношении России в этой сфере действует строгое эмбарго, а операция якобы была направлена на его обход.