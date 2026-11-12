В Польше задержали 20-летнего мужчину из Ломжинского повета и 34-летнего мужчину из Свентокшиского воеводства. Их подозревают в публичном одобрении в интернете убийств, совершенных в Кракове 7 ноября. Обоим предъявили подозрения, сообщает RMF24.

Комментарий 20-летнего мужчины

20-летнего мужчину установили сотрудники Центрального бюро по борьбе с киберпреступностью, которые мониторили социальные сети. Правоохранители обратили внимание на его комментарий под публикацией о нападении в Кракове. По данным полиции, он одобрил действия нападавшего и написал, что сам «имеет желание убивать».

Информацию передали полицейским в Ломже, которые задержали мужчину. Во время обыска в его комнате нашли тактический нож и изъяли мобильный телефон. Задержанный объяснил, что написал комментарий под влиянием эмоций и нервов, а затем удалил его после предупреждений других пользователей о возможных последствиях.

20-летнему мужчине предъявили подозрения в публичном подстрекательстве к совершению преступления и одобрении преступления. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

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Меры в отношении 34-летнего мужчины

Другое дело касается 34-летнего мужчины из Свентокшиского воеводства. По информации окружной прокуратуры в Кельце, 8 ноября он публично одобрял в социальной сети убийства, совершенные днем ранее в Кракове. Мужчину установили и задержали полицейские Кельце, а 10 ноября прокурор предъявил ему подозрение в одобрении преступления.

Подозреваемый признал вину и подтвердил, что опубликовал эти комментарии. Прокурор применил к нему полицейский надзор, залог в размере 5 тысяч злотых и запрет на выезд из страны. Ему могут грозить штраф, ограничение свободы или до года лишения свободы.

Пресс-секретарь Министерства внутренних дел и администрации Польши Каролина Галецкая заявила, что после трагедии в Кракове правоохранители уже задержали 11 человек в возрасте от 15 до 68 лет за героизацию действий нападавшего и угрозы новых атак.

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