В Польше ректор Люблинского католического университета имени Иоанна Павла II принял решение о немедленном увольнении преподавательницы, доктора Катажины Пейды. Причиной стали ее публикации в социальных сетях о смерти трех членов семьи нападавшего, устроившего стрельбу в Кракове.

Решение ректора университета

Как сообщает RMF24, Пейда работала на II кафедре синологии университета. Под сообщением об обнаружении трех тел в доме семьи нападавшего она написала, что это означает на три голоса меньше за партию «Конфедерация». В ответ на критические комментарии преподавательница заявила, что трагедия произошла в Кракове, а не там, где, по ее словам, воспитывали нападавшего.

Университет назвал такие высказывания неприемлемыми. В заявлении учреждения отметили, что поведение уже уволенной сотрудницы противоречило принципам общественного сосуществования и ценностям, на которых основывается деятельность университета. Там также подчеркнули, что от академических преподавателей ожидают соблюдения этических и моральных стандартов.

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Дисциплинарное производство

Пресс-секретарь университета Войцех Андрусевич сообщил, что решение о расторжении трудового договора ректор принял самостоятельно. Оно не было связано с дисциплинарным производством, которое ранее открыли в отношении Пейды из-за ее публикаций. После немедленного увольнения продолжение дисциплинарного производства стало бессмысленным. Скандальные записи преподавательницы позднее удалили из социальных сетей.

Стрельба произошла в прошлую субботу на Главной рыночной площади Кракова. По данным RMF24, нападавший убил шестерых человек и ранил 15, среди которых были двое полицейских. Сам он умер в больнице после ранения, полученного во время перестрелки с правоохранителями. В тот же день в Островце-Свентокшиском, в жилище его семьи, полиция нашла тела его родителей и сестры с огнестрельными ранениями.

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