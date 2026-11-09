В Польше число теннисистов с лицензиями за год увеличилось на 20–30% во всех возрастных категориях, заявил президент Польской теннисной ассоциации Дариуш Лукашевский. По его словам, успехи польских теннисисток способствовали росту интереса к этому виду спорта среди детей и молодежи.

Рост числа лицензированных игроков

Как сообщает Interia Sport, Лукашевский назвал текущий год неожиданно удачным для польского тенниса. Он предположил, что этот сезон может стать лучшим в истории польского тенниса, и указал на наличие двух польских теннисисток среди ведущих игроков мира.

Глава ассоциации отметил, что успехи Майи Хвалиньской вызвали значительный резонанс. Он назвал прирост числа лицензированных спортсменов историческим и добавил, что ранее такого увеличения количества новичков не наблюдалось.

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Выступления Майи Хвалиньской

Interia Sport пишет, что популярность Хвалиньской выросла после ее выхода в финал Roland Garros, где она уступила Мирре Андреевой. После этого теннисистка получила wild card на Уимблдон, однако ее выступление в Лондоне было омрачено травмой.

Позднее Хвалиньская, по данным издания, выиграла турнир WTA 1000 в Ухане, победив Игу Свёнтек в четвертьфинале. В декабре польская теннисистка также должна принять участие в показательном турнире в Гданьске, где среди ее соперниц будет Линда Носкова.

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