В Жешуве, Польша, 64-летнему врачу предъявили 307 обвинений в получении материальной выгоды в обмен на начало лечения или госпитализацию пациентов. По данным прокуратуры, женщина руководила отделением одной из городских больниц, а также была судебным экспертом. Суд арестовал ее на три месяца.

Как сообщает RMF24, врача задержали 9 ноября сотрудники отдела по борьбе с коррупцией полиции Жешува. Правоохранители также обыскали ее врачебный кабинет и автомобили.

Алкоголь и деньги

По данным полиции, врач могла получать от опекунов пациентов брендовый алкоголь и деньги. Речь идет о суммах от 50 до 300 злотых. Следователи связывают эти материальные выгоды с решениями о начале лечения или приеме пациентов в больничное отделение.

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Частные приемы

Правоохранители также установили, что женщина использовала служебный кабинет для частного приема пациентов. По информации полиции, она не оплачивала расходы на аренду и содержание помещения для таких визитов.

Следователи утверждают, что частные приемы в других медицинских учреждениях указывались как услуги, предоставленные по контракту с NFZ, для получения возмещения. В полиции не исключают, что врачу могут предъявить новые обвинения. Ей грозит до восьми лет лишения свободы.

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