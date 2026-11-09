В Гдыне и Руме в Польше полицейские ликвидировали две нелегальные лаборатории амфетамина. Во время операции были изъяты жидкий амфетамин, лабораторное оборудование и химические вещества общей оценочной стоимостью на черном рынке более 1,6 млн злотых. Двух мужчин задержали, а суд избрал им меру пресечения в виде временного ареста, сообщает RMF24.

Лаборатория на садовом участке

Первое производство обнаружили на территории садовых участков в Гдыне. По данным полиции, там была оборудована полная технологическая линия для изготовления амфетамина. Во время обыска правоохранители изъяли 3,5 кг жидкого амфетамина, из которого можно было получить более 4 кг готового наркотика ориентировочной стоимостью около 130 тыс. злотых.

Также полицейские изъяли более 45 литров жидкого амфетамина в форме основания. По оценке, из этого количества можно было изготовить до 60 кг готового наркотика стоимостью около 1,5 млн злотых на черном рынке.

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Задержание подозреваемых

Второе помещение для изготовления наркотиков нашли в подвале одного из многоквартирных домов в Руме. Там также обнаружили оборудование и вещества, предназначенные для производства амфетамина. По данным RMF24, помещение принадлежало задержанному Томашу Д.

Еще одного подозреваемого, Себастьяна Б., задержали по месту жительства. Там правоохранители нашли оборудование для выращивания каннабиса и амфетамин. Обоим мужчинам предъявили подозрения в незаконном производстве значительного количества наркотиков, выращивании непроизводственного каннабиса, а также хранении наркотических и психотропных веществ.

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