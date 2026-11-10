В Польше учреждениям дошкольного образования могут запретить публично распространять в интернете фотографии воспитанников, даже с согласия родителей. Ограничения планируют распространить на детские сады, дошкольные отделения и другие формы дошкольного образования, сообщает RMF24 со ссылкой на Dziennik Gazeta Prawna.

Ограничения для дошкольных учреждений

По данным издания, сотрудникам детских садов, а также людям, предоставляющим услуги таким учреждениям, запретят открыто публиковать изображения детей. Это будет касаться как сайтов учреждений, так и их страниц в социальных сетях, в частности материалов для популяризации работы учреждений.

Сейчас фотографии с экскурсий, спектаклей, праздников и других мероприятий часто размещают на сайтах и в социальных сетях детских садов и школ. Учреждения используют эти снимки не только для информирования родителей, но и для собственного продвижения, особенно во время набора новых воспитанников.

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Какие правила предлагают для школ

Полный запрет на публикацию фотографий учащихся в школах, по информации газеты, не планируется. Для учеников первых–третьих классов начальной школы родители должны будут давать разрешение с четким указанием цели и места распространения снимка. Подобный подход предусматривается и для старших классов начальной и средней школы.

Новые правила для дошкольных учреждений связывают с обращениями экспертов, которые обращали внимание на риски использования людьми со злыми намерениями свободно доступных в сети фотографий детей.

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