В Польше Министерство энергетики сообщило о максимальных ценах на топливо, которые должны действовать в среду и четверг. По данным ведомства, литр бензина А-95 должен стоить не более 6,10 злотого, бензина А-98 — не более 6,70 злотого, а дизельного топлива — не более 7,66 злотого.

Максимальные цены за литр

Наивысшую максимальную ставку министерство определило для дизельного топлива. Самый низкий предел установлен для бензина А-95, а бензин А-98 занимает промежуточную позицию среди трех указанных видов топлива.

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Все объявленные суммы приведены в польских злотых и рассчитаны на один литр. Формулировка Министерства энергетики означает, что стоимость литра соответствующего топлива не должна превышать названные уровни в эти два дня.

Сообщение Министерства энергетики

Об опубликованных Министерством энергетики Польши ставках сообщает Polsat News. Издание передало данные ведомства отдельно для бензина А-95, бензина А-98 и дизельного топлива.

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