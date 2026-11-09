Институт метеорологии и водного хозяйства Польши (IMGW) объявил предупреждения первого уровня из-за ледяного дождя, густого тумана и сильного ветра. Предупреждения охватывают большинство воеводств страны, а дорожные условия могут осложниться, сообщает RMF24.

Ледяной дождь на западе Польши

Предупреждения о ледяном дожде будут действовать в Нижнесилезском воеводстве, а также в части Любушского и Великопольского воеводств. Их введут во вторник с 05:00 до 10:00.

Туман и сильный ветер

Предупреждения о густом тумане распространяются на районы Западно-Поморского, Поморского, Любушского, Великопольского, Куявско-Поморского, Свентокшиского, Силезского, Малопольского и Подкарпатского воеводств.

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По прогнозу IMGW, туман может ограничивать видимость до 200 метров. Эти предупреждения будут действовать с 17:00 понедельника до 10:00 вторника.

Отдельно в южной части Подкарпатского воеводства во вторник с 06:00 до 16:00 будет действовать предупреждение о сильном ветре. Его средняя скорость может составить от 55 до 70 км/ч, а порывы — от 70 до 85 км/ч.

Предупреждение первого уровня означает, что погодные условия будут способствовать возникновению опасных явлений, способных нанести материальный ущерб и создать угрозу здоровью и жизни людей.

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