В Польше предварительные результаты государственного пилотного проекта по сокращению рабочего времени свидетельствуют о меньшем количестве ошибок работников и более высокой своевременности выполнения задач. Как сообщает RMF24, анализы программы, проводимой Министерством семьи, труда и социальной политики Польши, охватывают работников, участвующих в пилоте с начала года.

Меньше ошибок и больше задач, выполненных в срок

Среднее количество ошибок, приведших к жалобам клиентов, в группе участников пилота составило 13,2 на тысячу работников. В сравнительной группе, где рабочее время не сокращали, показатель составил 31 ошибку на тысячу работников. Таким образом, среди участников проекта количество таких ошибок было ниже на 57,4%.

В установленный срок работники, охваченные пилотом, завершили 90,4% задач. В группе без сокращённого рабочего времени этот показатель составил 77,5%, то есть разница составила почти 13 процентных пунктов.

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Как работает пилотный проект

Программа длится с 1 января по 31 декабря 2026 года. В первом полугодии участники должны были сократить рабочее время на 10%, во втором — на 20%. В пилоте участвуют 78 субъектов: 38 частных и 40 государственных, всего почти 5 тысяч работников.

Участники применяют разные модели: четырёхдневную рабочую неделю с дополнительным выходным, сокращение рабочего дня на один или два часа либо дополнительные выходные в течение месяца. В одной из компаний водоснабжения среднее время обнаружения аварий водопровода в первом полугодии 2026 года сократилось с 1,7 часа до 30 минут, а аварий канализации — с 1,9 часа до одного часа по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

В то же время четыре частных субъекта вышли из программы из-за трудностей с выполнением её требований, в частности касающихся сокращения рабочего времени и сохранения занятости. Польское министерство планирует подготовить окончательные результаты и рекомендации весной 2027 года.

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