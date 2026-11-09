В Польше Центральное бюро по борьбе с киберпреступностью задержало пять человек после стрельбы на Главном рынке Кракова. Их активность в интернете могла представлять потенциальную угрозу, сообщает RMF24 со ссылкой на пресс-секретаря Министерства внутренних дел и администрации Польши Каролину Галецкую.

Задержания по всей стране

По словам Галецкой, задержания произошли в разных частях страны. Полиция и бюро проверяли материалы в сети, касающиеся героизации нападения в Кракове. Пресс-секретарь отметила, что правоохранительные органы уделяют особое внимание возможным подражателям таких действий.

Она добавила, что задержанные в определенной степени могли быть подражателями действий 24-летнего Михала Оксиньского, которого RMF24 называет нападавшим.

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Расследование стрельбы

Нападение произошло 7 ноября на Главном рынке Кракова. По данным RMF24, мужчина въехал на автомобиле на площадь и открыл огонь из автоматического оружия по случайным людям. Погибли шесть человек, еще 16 получили ранения, среди них двое полицейских. Нападавший умер в больнице утром 9 ноября.

В жилище его семьи в Островце-Свентокшиском полиция обнаружила тела трех ближайших родственников — родителей и сестры. Прокуратура 8 ноября начала расследование событий в Кракове. По словам ее представителя, у следователей есть четыре телефона, изъятые в автомобиле и у нападавшего, а также его электронное оборудование из жилища.

По информации прокуратуры, мужчина имел разрешение на оружие с марта 2026 года. Представитель прокуратуры заявил, что называть мотивы нападения пока рано.

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