В польском Краснике компания TN Polska планирует уволить 255 работников и ликвидировать завод, производящий тела качения для подшипников. О намерении руководство сообщило персоналу во время телеконференции в прошлый четверг, сообщает RMF24.

Переговоры о компенсациях

По словам главы заводской организации профсоюза «Солидарность» Станислава Щигельского, дирекция предприятия и представители работников уже согласовали график переговоров. Они будут касаться пакета помощи для персонала, возможного прекращения трудовых договоров по взаимному согласию и размера выходных выплат.

Первая встреча запланирована на 12 ноября. Щигельский отметил, что ликвидация завода может продлиться до сентября 2027 года.

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Реакция городских властей

Мэр Красника Кшиштоф Старух заявил, что узнал о планах закрытия важного для города предприятия от работников, а не от правления компании. По его словам, приоритетом является обеспечение работникам достойных выходных выплат. Он также выразил поддержку профсоюзным организациям в переговорах.

Старух сообщил о намерении обратиться к властям Красницкого повята, местному центру занятости и органам самоуправления для совместной поддержки работников. Он планирует встретиться с руководством предприятия, а в течение нескольких дней вместе с профсоюзами представить подробный план действий относительно увольнений.

TN Polska производит стальные, вольфрамовые и керамические шарики, а также ролики, используемые в производстве машин и оборудования. Большую часть продукции компания экспортирует. Согласно финансовым документам, в 2025 году выручка от продаж составила 132,5 млн злотых, а чистый убыток на конец года — 30,6 млн злотых.

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