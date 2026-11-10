Главная санитарная инспекция Польши предупредила о возможном присутствии осколков стекла в партии протеинового пудинга Arla Protein Pudding Vanilla Cookie. Речь идет о продукте массой 200 г, предназначенном для польского рынка.

Какую партию отзывают

Как сообщает RMF24, предупреждение касается партии с номером ES26271001 и датой минимального срока годности 25 апреля 2027 года. Информация о потенциальной опасности поступила через европейскую Систему быстрого оповещения об опасных пищевых продуктах и кормах RASFF.

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Производителем продукта является датская компания Arla Foods amba Esbjerg Mejeri, а дистрибьютором в Польше — Arla Foods Spółka Akcyjna из Тыхы. После получения уведомления компания начала изымать указанную партию с рынка.

Рекомендации покупателям

Санитарная инспекция призвала не употреблять пудинг с указанным номером партии. Попадание стекла в организм может вызвать серьезные травмы ротовой полости и внутренние повреждения. Покупателям, у которых есть этот товар, советуют вернуть его в место приобретения или утилизировать. Процесс отзыва контролируют Государственная санитарная инспекция и Ветеринарная инспекция Польши.

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