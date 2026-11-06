В Польше с 1 ноября 2026 года по 31 марта 2027 года работодатели обязаны предоставлять бесплатные горячие профилактические блюда отдельным работникам, занятым тяжелым физическим трудом на открытом воздухе. Как сообщает RMF24, право на такое питание зависит не только от должности или места работы, но прежде всего от фактических энергозатрат работника в течение смены.

Кому положено питание

В зимний период горячее блюдо должны получать работники, чьи энергозатраты в течение смены превышают 1500 ккал для мужчин и 1000 ккал для женщин. Речь идет, в частности, о некоторых строителях, дорожных рабочих и людях, выполняющих земляные работы. В то же время не все работники этих профессий автоматически имеют право на питание: работодатель должен оценить фактический характер работы и уровень физической нагрузки.

Решение о предоставлении профилактических блюд работодатель должен принимать совместно с профсоюзом, а при его отсутствии — после консультаций с представителями работников. Температура воздуха, наличие мороза или снега не влияют на право получить блюдо, если работник выполняет работу с установленным уровнем нагрузки в период с ноября по март.

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Каким должно быть блюдо

Профилактическое питание должно состоять из одного горячего блюда энергетической ценностью около 1000 ккал. На углеводы должно приходиться 50–55% его энергетической ценности, на жиры — 30–35%, на белки — 15%. Обычно такое блюдо выдают во время регламентированного перерыва через три-четыре часа после начала смены. Его предоставляют только в те дни, когда работник действительно выполняет работу, дающую на это право.

Денежная компенсация вместо блюда не допускается. Если организовать выдачу горячего питания невозможно, работодатель может предоставить продукты для самостоятельного приготовления еды или ваучеры, талоны либо купоны на их приобретение. Отдельно работодатели должны обеспечивать напитками работников на открытом воздухе при температуре ниже 10°C или выше 25°C; в холодную погоду напитки должны быть горячими и доступными в течение всей смены.

За нарушение требований охраны труда польская Государственная инспекция труда может оштрафовать работодателя на сумму от 1 тыс. до 30 тыс. злотых.

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