В Кракове, Польша, прокуратура в понедельник начинает вскрытия тел шести человек, погибших во время нападения в центре города. Также должны провести вскрытия тел трех членов семьи 24-летнего нападавшего, которых обнаружили в Островце-Свентокшиском, сообщает Interia.

Нападение на Главном рынке

Стрельба произошла в субботу после 15:00 на Главном рынке Кракова. По данным издания, замаскированный 24-летний мужчина на автомобиле выехал на площадь и открыл огонь по случайным прохожим.

В результате нападения погибли шесть человек. Еще 16 человек получили ранения, среди них — полицейские, вмешавшиеся в ситуацию, и сам нападавший. В воскресенье вечером Главный рынок снова открыли для жителей и туристов: с утра он был закрыт из-за следственных действий.

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Траур и чествование погибших

В Польше продолжается второй день национального траура, введенного с полуночи с субботы на воскресенье. Согласно распоряжению президента Польши, он будет действовать до понедельника. Власти Кракова отдельно постановили продлить городской траур до 11 ноября включительно.

В холле краковской мэрии на площади Всех Святых с понедельника по среду с 9:00 до 19:00 будет выставлена книга соболезнований для чествования погибших. Также в городе создали электронную книгу соболезнований. В понедельник в 20:00 на углу Главного рынка и улицы Славковской запланирован митинг солидарности с пострадавшими и их близкими.

Двух полицейских — Артура Мораньского и Якуба Кулика, которые обезвредили нападавшего, вывели из комы. Президент Польши Кароль Навроцкий планирует наградить их за участие в операции, а мэр Кракова Лукаш Гибала обратился с просьбой срочно присвоить им звание почетных граждан города.

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