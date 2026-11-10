В Польше Радославу П. предъявили новое подозрение в ущербе свыше 1 млн злотых — Polsat News
В Польше прокуратура предъявила Радославу П. новое подозрение в причинении Польской баскетбольной лиге PLK S.A. ущерба, превышающего 1 млн злотых. Об этом сообщил Вальдемар Журек, пишет Polsat News.
Подозрение относительно частных расходов
По данным следствия, Радослав П. мог оплачивать из средств PLK S.A. частные расходы. В заголовке публикации Polsat News в качестве примеров таких расходов упомянуты отели и рестораны.
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Речь идет об ущербе Польской баскетбольной лиге на сумму свыше миллиона злотых. В доступном сообщении не приведены подробности об обстоятельствах этих расходов или периоде, к которому они относятся.
Эпизод в деле ZondaCrypto
Этот эпизод выделили из производства по делу ZondaCrypto. Его объединили с расследованиями относительно подозрений в злоупотреблениях в Польском олимпийском комитете PKOl и банке Bank Pekao S.A.