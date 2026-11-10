В Польше прокуратура предъявила Радославу П. новое подозрение в причинении Польской баскетбольной лиге PLK S.A. ущерба, превышающего 1 млн злотых. Об этом сообщил Вальдемар Журек, пишет Polsat News.

Подозрение относительно частных расходов

По данным следствия, Радослав П. мог оплачивать из средств PLK S.A. частные расходы. В заголовке публикации Polsat News в качестве примеров таких расходов упомянуты отели и рестораны.

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Речь идет об ущербе Польской баскетбольной лиге на сумму свыше миллиона злотых. В доступном сообщении не приведены подробности об обстоятельствах этих расходов или периоде, к которому они относятся.

Эпизод в деле ZondaCrypto

Этот эпизод выделили из производства по делу ZondaCrypto. Его объединили с расследованиями относительно подозрений в злоупотреблениях в Польском олимпийском комитете PKOl и банке Bank Pekao S.A.

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