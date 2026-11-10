В Польше работа Совета национальных медиа (RMN) фактически приостановлена из-за ареста его председателя Войцеха Круля, который не подал в отставку. Как сообщает RMF24, члены органа признают, что в настоящее время некому созвать заседание.

Заседания созывает только председатель

Последнее очное заседание Совета состоялось 12 мая. В июле его члены провели дистанционную встречу, а в сентябре голосовали заочно. С тех пор работа органа приостановлена, сообщили собеседники RMF FM.

Согласно статье 11 закона о Совете национальных медиа, созывать его заседания может только председатель. Один из собеседников RMF FM объяснил, что из-за пребывания Круля под арестом организовать заседание некому. По данным издания, Сейм не может самостоятельно решить эту проблему.

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Призывы к отставке

Председатель парламентского комитета по вопросам культуры Пётр Адамович в разговоре с RMF FM заявил, что Круля неоднократно убеждали покинуть пост председателя RMN. По его словам, Круль может направить письменное заявление об отставке даже из-под стражи.

Совет национальных медиа, в частности, назначает наблюдательные советы общественных медиа. В последние месяцы он назначил наблюдательные советы региональных общественных радиостанций. В ближайшее время RMN должен был рассмотреть вопрос о составе наблюдательных советов Telewizja Polska и Польского радио.

В состав RMN входят пять человек: Войцех Круль, Марек Рутка, Роберт Квятковский, Йоанна Лихоцкая и Пётр Бабинец. Согласно отчёту, представленному Сейму, деятельность совета в 2025 году обошлась государственному бюджету более чем в 1,6 млн злотых. Почти 80% этой суммы составили вознаграждения членов и работников совета.

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