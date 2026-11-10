В Польше полиция создала две специальные следственные группы для расследования стрельбы на Главной рыночной площади Кракова и тройного убийства в Островце-Свентокшиском. Одна группа будет работать в Малопольском воеводстве, другая — в Свентокшиском. Как сообщает RMF24, следствие должно установить полный ход событий и мотивы 24-летнего нападавшего.

К работе привлекли опытных следователей

Воеводский комендант полиции в Кракове Артур Беднарек сформировал группу, в которую вошли сотрудники оперативных, следственных, криминалистических подразделений и криминалистической лаборатории. Представительница малопольской полиции Катажина Цисло пояснила, что такие группы создаются в чрезвычайных ситуациях, когда производство является сложным, многонаправленным и требует значительного опыта правоохранителей.

Параллельно комендант полиции в Кельце Збигнев Новак сформировал группу свентокшиских полицейских, которая будет расследовать обстоятельства гибели трех человек в Островце-Свентокшиском. Все производство находится под надзором Малопольского отделения Национальной прокуратуры Польши.

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Следователи проверяют маршрут нападавшего

Правоохранители анализируют собранные доказательства, восстанавливают маршрут мужчины из Кельце в Краков и проверяют сообщения очевидцев, которые могли видеть нападавшего или его автомобиль. По словам представителя полиции Свентокшиского воеводства Дамиана Януса, расследование будет длительным и потребует тесного взаимодействия с коллегами из Малопольши.

По данным полиции, 24-летний мужчина въехал на автомобиле на Главную рыночную площадь Кракова и открыл огонь по прохожим. Погибли шесть человек, еще 15 получили ранения, среди них двое полицейских. Нападавший был ранен правоохранителями, а позднее умер в больнице. В его автомобиле изъяли два карабина AR-15, два пистолета и около 500 патронов.

В семейной квартире мужчины в Островце-Свентокшиском нашли тела его отца, матери и сестры с огнестрельными ранениями. Полиция сообщила, что расследование в Кракове ведется по статье о квалифицированном убийстве нескольких лиц в связи с положением о преступлении террористического характера.

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