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В Польше в квартире обнаружили тела троих родственников задержанного 24-летнего мужчины — Interia

UA.NEWS 08 Ноября 2026 09:40
В Польше в квартире обнаружили тела троих родственников задержанного 24-летнего мужчины — Interia

В квартире в центре Островца-Свентокшиского в Польше полиция обнаружила тела трёх человек: 53-летнего мужчины и женщин в возрасте 52 и 21 года. Как сообщает Interia, правоохранители подтвердили, что погибшие были родителями и сестрой 24-летнего мужчины, которого задержали в Кракове.

Предварительно выявили огнестрельные ранения

По данным Свентокшиской полиции, на телах погибших обнаружили повреждения, которые предварительно оценили как огнестрельные ранения. Тела обеспечили для детальных исследований. В квартире также изъяли семь единиц оружия.

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Жителей дома эвакуировали

В течение ночи на месте работали полицейские контртеррористические подразделения, технические специалисты и прокурор. На время проведения действий жителей многоквартирного дома эвакуировали из соображений безопасности. После завершения работы служб они смогли вернуться в свои квартиры.

Полиция заявила, что её действия не ограничиваются квартирой, где были обнаружены тела. Обыски продолжаются.

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