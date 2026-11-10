В Польше в Telegram-чатах для эмигрантов распространяли объявления с предложением 500 долларов за нанесение провокационных надписей на памятниках. Как сообщает RMF24 со ссылкой на независимое белорусское издание MOST Media, целью таких действий могло быть разжигание социальной напряженности и конфликтов.

Объявление о работе в Познани

По данным MOST Media, в одном из эмигрантских чатов в Белостоке неизвестный человек, пользовавшийся анонимным номером, искал якобы специалиста по шелкографии для работы в Познани. В сообщении на русском языке предлагали 500 долларов за одну смену, компенсацию проезда в обе стороны и «безопасные условия труда».

Журналисты MOST Media связались с автором объявления под прикрытием. По их данным, речь шла о нанесении на памятники надписи «Слава УПА» и наклеивании QR-кодов, которые должны были предоставить отдельно. Собеседник также прислал фотографии объектов в Познани и снимки других актов вандализма с похожими надписями.

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Заявления о других городах

Оплату предлагали осуществить криптовалютой, через код BLIK или наличными. Автор объявления также утверждал, что подобные задания выполняются в Варшаве, Вроцлаве и Люблине.

Аналитик белорусского проекта BelPol Уладзимир Жигарь заявил MOST Media, что вербовка исполнителей через зашифрованные мессенджеры соответствует схеме гибридных операций, которые приписывают спецслужбам Российской Федерации — государства-агрессора — и Беларуси. По его оценке, такие действия направлены на дестабилизацию государств региона, усиление общественных расколов и вражды между поляками и украинцами.

MOST Media также напомнило, что в июле 2026 года польская Национальная прокуратура сообщала о раскрытии шпионской сети, участников которой, по ее данным, вербовали для поджогов и саботажа. Отдельно суд рассматривает дело гражданина Украины, обвиняемого в 47 преступлениях диверсионного характера, в том числе в нанесении надписи «Слава УПА» в местах национальной памяти в Варшаве, Домоставе и Вроцлаве.

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