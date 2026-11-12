В Польше Главная санитарная инспекция предупредила потребителей не употреблять партию негазированной минеральной воды Naturalna Woda Mineralna Jurajska Sport объемом 700 мл с датой минимального срока годности 29 июля 2027 года. В воде обнаружили плесень. Также из продажи изымают партию протеинового пудинга Arla Protein Pudding Vanilla Cookie из-за возможного наличия осколков стекла, сообщает RMF24.

Плесень подтверждена лабораторными исследованиями

Загрязнение в воде заметил потребитель, а лабораторные исследования подтвердили, что это плесень. Производитель, Jurajska Spółka Akcyjna, начал изъятие соответствующей партии из оборота и устанавливает источник загрязнения.

На производственном предприятии провели проверку. Органы Государственной санитарной инспекции Польши контролируют процесс отзыва, а потребителей призвали не употреблять указанную воду.

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Риск осколков стекла в пудинге

Не следует употреблять пудинг Arla Protein Pudding Vanilla Cookie массой 200 г, с номером партии ES26271001 и датой минимального срока годности 25 апреля 2027 года. По данным санитарной инспекции, продукт может содержать фрагменты стекла, что создает риск травмирования полости рта.

Польскую санитарную службу проинформировали об отзыве пудингов через систему быстрого оповещения об опасных пищевых продуктах и кормах RASFF. На польский рынок поступила одна партия товара. Ее немедленно изъяли из продажи, а компания сообщила о риске на своем сайте.

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