В Польше неподалеку от Костшина близ Познани сотрудники Национальной налоговой администрации и Центрального бюро расследований полиции изъяли более 170 килограммов марихуаны. Наркотики нашли в грузовике, перевозившем угольную мелочь из Испании в Польшу, сообщает RMF24.

Груз не внесли в реестр SENT

Грузовик остановили для плановой проверки. Во время контроля правоохранители установили, что перевозка угольной мелочи не была зарегистрирована в системе SENT, хотя для такого груза это обязательно.

Во время детального осмотра груза сотрудники обнаружили подозрительные мешки типа биг-бег. Под слоем угольной мелочи были спрятаны 170 герметично упакованных свертков с зеленовато-коричневым растительным веществом.

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Вещество предварительно определили как марихуану

Предварительные исследования подтвердили, что изъятое вещество является марихуаной. Представитель Центрального бюро расследований полиции Кшиштоф Вжесьнёвский отметил, что способ сокрытия свертков должен был затруднить их обнаружение и потребовал тщательной проверки груза.

По оценке служб, стоимость изъятой марихуаны на черном рынке превышает 3 миллиона злотых. Водителя грузовика, гражданина Польши, оштрафовали на 5 тысяч злотых за перевозку товара без референсного номера SENT. Дальнейшие действия по делу проводит Центральное бюро расследований полиции.

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