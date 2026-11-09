В Польше 10 ноября будут действовать новые предельные цены на топливо, установленные министром энергетики. Литр бензина АИ-95 будет стоить не более 6,04 злотого, бензина АИ-98 — 6,67 злотого, а дизельного топлива — 7,74 злотого, сообщает RMF24.

Цены ниже, чем 9 ноября

По сравнению с 9 ноября максимальная цена литра бензина АИ-95 снизится на 0,08 злотого, бензина АИ-98 — на 0,13 злотого, а дизельного топлива — на 0,09 злотого. В понедельник предельные цены составляли соответственно 6,12, 6,80 и 7,83 злотого за литр.

Следующее сообщение о максимальных ценах на топливо должны опубликовать 10 ноября. Оно определит ставки, которые будут действовать в среду.

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Третий этап программы CPN

Новые ограничения являются третьей частью пакета «Цены на топливо ниже» (CPN), призванного сдерживать рост стоимости топлива на заправках и уменьшать расходы водителей. Механизм ввели после вступления в силу закона о налоге на сверхприбыли топливных компаний.

По данным RMF24, пакет поддержки цен на топливо должен действовать до конца 2026 года, а его стоимость оценивается примерно в 5 млрд злотых. Закон предусматривает 60-процентный налог на избыточную прибыль от продажи жидкого топлива, полученную с 1 марта 2026 года по 31 марта 2027 года.

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