13 ноября в Польше вступает в силу обновленное распоряжение министра культуры и национального наследия о репрографическом сборе. Оно существенно расширяет перечень электронных устройств, на которые распространяется этот платеж, сообщает RMF24. Формально сбор должен компенсировать авторам частное копирование произведений.

Какие устройства охватит сбор

В перечень, помимо копировальных аппаратов, сканеров и бумаги, войдут смартфоны, планшеты, компьютеры, смарт-телевизоры, декодеры, внешние накопители и карты памяти. Смартфоны и планшеты с памятью от 32 ГБ, ноутбуки, жесткие диски, а также телевизоры и декодеры, оснащенные памятью или функцией записи, будут облагаться сбором в размере до 3% стоимости продажи.

Для телевизоров предусмотрена ставка в размере 1% стоимости устройства, если оно имеет встроенную память или позволяет записывать контент на внешний носитель. В то же время в отрасли возникают вопросы о классификации многофункциональных устройств: в частности, является ли память телевизора лишь техническим компонентом для работы системы или она позволяет копировать контент.

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Новые обязанности для бизнеса

Основное бремя уплаты сбора в Польше обычно возлагается на производителей и импортеров. В то же время, как отмечает RMF24, правила не полностью определяют понятие импортера, поэтому один товар потенциально может облагаться платежом неоднократно при прохождении через несколько звеньев дистрибуции. Особенно сложными могут быть операции внутри ЕС, где отсутствуют четкие процедуры возврата уже уплаченного сбора или механизм предотвращения двойной уплаты.

Компаниям также придется ежеквартально рассчитываться по сбору и вести подробную документацию. Средства будут распределять организации коллективного управления авторскими правами, в частности ZAiKS, SAWP, Ассоциация польских кинематографистов и SAiW Copyright Polska. Эксперты KPMG обращают внимание на неясность отдельных положений нового распоряжения, что может привести к различным толкованиям правил.

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