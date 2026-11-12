В Польше с 1 января 2027 года вырастет абонентская плата за радио и телевидение. Ежемесячный платеж за телевизор или комплект из телевизора и радио составит 34,50 злотого вместо нынешних 30 злотых. За год сумма достигнет 414 злотых — на 48 злотых больше, чем раньше.

Владельцы только радиоприемников будут платить 10,80 злотого в месяц вместо 9,50 злотого. Новые ставки объявил Национальный совет по радиовещанию и телевидению Польши, сообщает RMF24.

Скидки за предоплату

Те, кто будет оплачивать абонентскую плату авансом за несколько месяцев или за весь год, смогут получить скидку. Годовая предоплата составит 372,60 злотого вместо 414 злотых. Если в домохозяйстве есть и телевизор, и радио, уплачивается только один — более высокий — тариф.

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Платежи необходимо вносить до 25-го числа каждого месяца. Средства от абонентской платы поступают общественным теле- и радиовещателям для создания информационных, образовательных, культурных и развлекательных программ, а также для трансляции экстренных сообщений.

Освобождение от оплаты

От абонентской платы освобождаются, в частности, лица с I группой инвалидности, люди, полностью утратившие трудоспособность, безработные, получатели социальной пенсии, предпенсионного пособия или выплат по уходу. Льготы также предусмотрены для людей с нарушениями слуха или зрения, инвалидов войны и военных инвалидов, получателей социальной помощи, комбатантов, репрессированных лиц и ветеранов войны.

Пенсионеры в возрасте от 60 лет могут быть освобождены от оплаты при условии, что их пенсия не превышает половины средней зарплаты. По данным RMF24, в 2026 году этот порог составляет 4451,78 злотого брутто в месяц. Для оформления освобождения необходимы соответствующие документы.

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