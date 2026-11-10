В Польше полиция задержала девять человек в связи с распространением в сети тревожных материалов после нападения в Кракове. Пресс-секретарь Министерства внутренних дел и администрации Каролина Галецкая заявила, что правоохранители будут решительно реагировать на посты, прославляющие нападавшего, а их авторам придется отвечать за свои действия.

Задержания из-за сообщений в сети

Как сообщает Polsat News, накануне Центральное бюро по борьбе с киберпреступностью сообщило о задержании шести человек в возрасте от 15 до 36 лет. Они публиковали материалы, из которых, по данным правоохранителей, следовало, что жизни или здоровью других людей могла угрожать опасность.

Все шестеро признали, что распространяли ложные сообщения. Среди них был один гражданин Украины, остальные — граждане Польши. Полиция отметила, что одним из мотивов публикации таких постов была шутка.

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Правоохранители заявили, что после стрельбы в Кракове в интернете начали распространяться сообщения, призванные вызвать хаос, панику и дезинформацию. По их оценке, авторы использовали трагедию, чтобы привлечь внимание в социальных сетях, а другие пользователи распространяли эти материалы без проверки.

Подозрение жителю Варшавы

Отдельно Окружная прокуратура в Варшаве сообщила о подозрении в вызове ложной тревоги жителю столицы Эмилю В. По данным следствия, в ночь с субботы на воскресенье он оставил комментарий под трансляцией о событиях в Кракове, в котором написал о возможной «акции» в Варшаве и призвал соблюдать осторожность на улицах.

Мужчина признал авторство поста и объяснил, что имел в виду возможные беспорядки возле Конституционного трибунала, а не новое нападение. Пресс-секретарь варшавской прокуратуры Пётр Антони Скиба назвал размещение такого комментария под материалом о трагедии в Кракове необдуманным. Эмилю В. грозит от шести месяцев до восьми лет лишения свободы.

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