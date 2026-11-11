В Польше полиция задержала 41-летнего жителя Злоторыйского повята Нижнесилезского воеводства. Ему предъявили обвинения в угрозах лишения жизни министру внутренних дел и администрации Марцину Кервиньскому и его несовершеннолетним детям. Мужчине может грозить до трех лет лишения свободы.

Угрозы в соцсети

Как сообщает RMF24, пост с угрозами, сформулированными с использованием нецензурной лексики, был опубликован в социальной сети. По данным пресс-секретаря Окружной прокуратуры в Легнице Лилианны Лукасевич, следствие установило, что сообщение поступило с аккаунта 41-летнего жителя окрестностей Злоторыи.

По информации прокуратуры, подозреваемый признал, что опубликовал пост. Он объяснил, что сделал это в состоянии алкогольного опьянения, а после того, как протрезвел, удалил запись. Мужчина заявил, что имеет иные политические взгляды, чем министр, однако не намеревался причинить вред Кервиньскому или членам его семьи либо запугать их. По словам пресс-секретаря прокуратуры, он также выразил сожаление и во время допроса извинился перед министром и его семьей.

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Оружие изъяли

Подозреваемый имел разрешение на владение оружием и две единицы огнестрельного оружия. Полиция изъяла его в административном порядке. Прокурор планирует обратиться с ходатайством об отзыве разрешения на оружие и поручил срочно провести опрос в отношении подозреваемого.

Мужчину взяли под полицейский надзор. Ему запрещено приближаться к министру и его детям, а также контактировать с ними. Производство ведется под надзором районной прокуратуры в Злоторые.

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