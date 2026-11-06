В Польше Центральное бюро по борьбе с киберпреступностью задержало шесть человек по делу о деятельности организованной группы, которая, по данным правоохранителей, торговала анаболическими средствами и лекарственными препаратами. В ходе операции была ликвидирована нелегальная лаборатория и изъято более тысячи единиц продукции с анаболическими веществами и других фармацевтических средств стоимостью свыше 1 млн злотых. Об этом сообщает RMF24.

Обыски и аресты

Операцию провели в сотрудничестве с Европолом и Польским антидопинговым агентством POLADA. Среди задержанных, по данным Центрального бюро по борьбе с киберпреступностью, есть руководитель организованной группы. Троих человек взяли под стражу.

Правоохранители провели 13 обысков. Помимо препаратов, они изъяли имущество ориентировочной стоимостью 180 тыс. злотых. Представительница бюро Моника Пшестшельская сообщила, что во время операции также ликвидировали канал перемещения анаболических средств.

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Продажа через зашифрованные мессенджеры

По информации следствия, группа действовала преимущественно в Нижнесилезском и Малопольском воеводствах. Ее участники использовали зашифрованные мессенджеры для рекламы и продажи незаконных анаболиков, стероидов и лекарственных препаратов.

По данным правоохранителей, участники схемы имели распределенные роли: поставляли товары, рекламировали их, обслуживали платежи, упаковывали и отправляли посылки, а также скрывали происхождение полученных средств. Для расчетов, как утверждает следствие, использовались криптовалюты, вымышленные персональные данные и механизмы анонимизации.

Среди изъятых средств были вещества из списка, запрещенного Всемирным антидопинговым агентством: анаболическо-андрогенные стероиды, пептидные гормоны и их аналоги, модуляторы гормонов и метаболизма, а также стимуляторы. Задержанным предъявили обвинения, в частности в введении анаболических средств в оборот и создании угрозы жизни или здоровью многих людей.

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