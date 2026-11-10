В Польше обнаружили и остановили кибератаку на государственную систему ePUAP. Об этом сообщил министр цифровизации Кшиштоф Гавковский, сообщает Polsat News.

Реакция команд безопасности

По словам Гавковского, команды, отвечающие за безопасность системы, немедленно приняли меры, которые позволили сохранить ее стабильность. Министр также заявил, что инфраструктура Центрального центра информатики является безопасной.

Гавковский не привел деталей самой кибератаки или ее возможного происхождения. Он сообщил лишь о ее обнаружении и остановке, а также о дальнейших действиях специалистов, отвечающих за безопасность системы.

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Восстановление работы системы

В настоящее время продолжаются технические работы, направленные на полное восстановление функциональности ePUAP. В соответствии с процедурами для выяснения всех обстоятельств инцидента привлекли Агентство внутренней безопасности Польши (ABW).

Министр заверил, что выводы по поводу инцидента будут сообщаться по мере появления новой информации.

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