Ученые обнаружили в осадочных породах Сычуаньского бассейна в Китае примерно 405-тысячелетний цикл изменения количества отложений, оставленных мощными древними штормами. Об этом сообщает ScienceAlert со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology.

Следы штормов в древнем море

Группа под руководством геолога Шуяня Ши из Китайского исследовательского института разведки и разработки нефти изучала породы возрастом около полумиллиарда лет. В кембрийский период на месте современного Сычуаньского бассейна существовало тропическое море.

Мощные волны и течения во время штормов перемещают песок, ил и глину по морскому дну, после чего эти материалы откладываются новыми слоями. Со временем осадок уплотняется и превращается в породу. Такие отложения, известные как темпеститы, могут сохранять следы штормов сотни миллионов лет.

Исследователи применили циклостратиграфию — метод поиска повторяющихся структур в осадочных породах, которые можно сопоставить с известными изменениями параметров земной орбиты. Сочетая этот подход с химическими данными из пород, команда реконструировала около 24 миллионов лет геологической истории.

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Возможная связь с орбитой Земли

В этом промежутке ученые определили 59 циклов продолжительностью примерно 405 тысяч лет. Темпеститы чаще встречались в восходящей и пиковой фазах каждого цикла: эти слои были более толстыми, крупнозернистыми и располагались ближе друг к другу. В противоположных фазах отложения были более тонкими, мелкозернистыми и единичными.

Авторы связывают закономерность с циклом Миланковича, на который преимущественно влияет гравитационное воздействие Венеры и Юпитера. Этот цикл изменяет эксцентриситет земной орбиты примерно раз в 405 тысяч лет. Такие изменения незначительно влияют на годовое количество солнечного света, но могут изменять его сезонное распределение из-за взаимодействия с прецессией.

По мнению исследователей, в теплом кембрийском климате это могло периодически усиливать нагрев тропических океанов и обмен энергией между морем и атмосферой, создавая условия для более интенсивных штормов. В то же время они предупреждают, что на выявленную картину также могли влиять изменения уровня моря, поступление осадков и условия сохранения темпеститов. Сохраняется ли такая закономерность в современном климате Земли, пока неизвестно.

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