В Порт-Судане на востоке Судана водоснабжение обеспечивает менее 40% потребностей города, а жители районов без централизованной сети вынуждены покупать воду у уличных продавцов. Как сообщает Al Jazeera, прибытие людей, перемещённых из-за войны, усилило нагрузку на уязвимую городскую инфраструктуру.

Жительница района Дейм-Майо Амина Халафалла ежедневно тратит на воду для себя и своих четверых детей 10 тысяч суданских фунтов — около 1 доллара по параллельному курсу. За 30 дней это составляет 300 тысяч фунтов, или около 30 долларов, что равно её месячной зарплате. Её дом не подключён к водопроводу, поэтому она покупает 18 литров воды за 1 тысячу фунтов.

Последствия разрушения плотины

Одной из главных проблем для города стало разрушение плотины Арбаат в августе 2024 года. Она расположена в холмах Красного моря к северо-западу от Порт-Судана и ранее обеспечивала половину ежедневных потребностей города в воде. Сильные дожди и наводнения привели к разрушению плотины, в результате чего были уничтожены деревни ниже по течению, а также повреждены трубопроводы и колодцы.

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После этого целые районы зависят от дорогостоящей доставки воды автоцистернами. Работник станции распределения воды Ахмед Осман рассказал, что до начала войны в апреле 2023 года заполнение запряжённой ослом повозки вместимостью не менее 250 литров обходилось продавцам в 4 тысячи фунтов. Теперь он берёт за заполнение такой повозки 16 тысяч фунтов. По словам Османа, автоцистерна с 50 тысячами литров воды сейчас стоит 1,5 млн фунтов против примерно 450 тысяч до войны.

Восстановление сети и риски для здоровья

Программа развития ООН сообщила о восстановлении части водопроводной сети: были пробурены или отремонтированы 15 скважин, проложены 17 километров труб и установлены насосы на солнечной энергии. Система может обеспечить водой почти 230 тысяч человек, однако население Порт-Судана, по оценке ПРООН, сейчас достигает 1 млн. В июне Африканский банк развития и ЮНИСЕФ также запустили проект, призванный расширить доступ к безопасной воде для до 750 тысяч жителей города.

Медицинский директор отделения неотложной помощи учебной больницы Порт-Судана Эмад Хафез предупредил, что перебои с водой повышают риск холеры и других диарейных заболеваний, особенно в сезон дождей и в переполненных лагерях для перемещённых лиц. Дефицит воды также затрудняет соблюдение гигиены, работу больниц, профилактику инфекций и уход за пациентами.

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