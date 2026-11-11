11 ноября в Португалии авиакомпании отменили более 200 рейсов в страну и из страны из-за шторма Чарльз. Также были закрыты школы, сотни супермаркетов и предприятий. Шторм принёс сильные ливни и штормовой ветер, сообщает Channel NewsAsia.

Правительство заранее привело в готовность все экстренные службы и воинские подразделения, отменило занятия и приостановило работу необязательных государственных служб. Жителям рекомендовали оставаться дома. Эти меры были приняты после критики властей за медленную реакцию на серию штормов в январе и феврале.

Португальская метеослужба IPMA заявила, что глаз шторма разделился над Атлантикой, из-за чего Чарльз ослаб перед выходом на сушу в южном регионе Алгарве. Ожидалось, что к концу дня непогода охватит большую часть юга страны и район Лиссабона.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Подтопления на Мадейре и эвакуация в Испании

Командующий гражданской защитой Мариу Силвестре сообщил, что с полуночи было зафиксировано 538 инцидентов. Власти сохраняли высокий уровень готовности из-за риска внезапных наводнений, сильного ветра и неспокойного моря.

Ранее шторм прошёл через архипелаг Мадейра, вызвав локальные подтопления и падение деревьев. Спасатели вытащили мужчину, которого поток воды вынес из гаража на острове Мадейра; о погибших или пострадавших не сообщалось. В соседней Испании более 3 тысяч жителей муниципалитета Пьедралавес оставались эвакуированными из-за угрозы переполнения местной дамбы. Метеослужба AEMET предупредила о серьёзном или очень серьёзном воздействии ливней, сильного ветра и высоких волн на юго-западе страны.

Читай нас в