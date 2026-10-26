В уезде Косон провинции Канвондо в Южной Корее 1402 из 4429 жителей в возрасте до 24 лет имели миграционное происхождение по состоянию на 1 ноября 2025 года. Это составило 31,7% жителей этой возрастной группы — самую высокую долю в стране и более чем в четыре раза больше общенационального показателя в 7,7%, сообщает Korea Herald.

Самые высокие показатели в небольших уездах

Согласно отчету Министерства данных и статистики Южной Кореи, среди жителей Косона с миграционным происхождением в возрасте до 24 лет 1204 были иностранными гражданами, еще 198 имели гражданство Южной Кореи.

После Косона наибольшую долю населения в возрасте до 24 лет с миграционным происхождением зафиксировали в Йонаме — 28,8%, Ымсоне — 26,9% и районе Чунгу города Пусан — 23,3%. В целом не менее 20% таких жителей было в девяти городах, уездах и районах. Наиболее высокие пропорции преимущественно фиксировались в сельских уездах, где общая численность детей и молодежи сравнительно невелика.

В то же время по абсолютному числу жителей в возрасте до 24 лет с миграционным происхождением лидировали города провинции Кёнгидо: в Ансане их насчитывалось 24 986, в Сувоне — 19 057, в Хвасоне — 18 974, в Сихыне — 16 647, в Пучхоне — 15 340.

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Рост на фоне сокращения молодого населения

По всей стране число детей и молодых людей в возрасте до 24 лет с миграционным происхождением в 2025 году достигло 787 тыс., что на 6,6% больше, чем годом ранее. Иностранные граждане составляли 52,2% этой группы, граждане Южной Кореи — 47,8%.

Их доля среди населения младше 24 лет выросла с 6,3% в 2023 году до 7,7% в 2025 году. За тот же период общая численность населения страны в возрасте до 24 лет сократилась с 10,83 млн до 10,18 млн человек, тогда как число людей с миграционным происхождением в этой возрастной группе увеличилось с 684 тыс. до 787 тыс.

Наиболее распространенным национальным происхождением в этой возрастной группе был Вьетнам — 28%, далее следовали Китай — 15,7%, а также этнические корейцы из Китая — 11,4%. Статистика охватывает людей, проживших в Южной Корее не менее трех месяцев.

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