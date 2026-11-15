В Праге, Чехия, оператор общественного транспорта ограничил движение метро из-за многотысячной демонстрации в поддержку общественных СМИ. На Летенской равнине собрались десятки тысяч человек. Организаторы ожидают, что число участников акции со всей Чехии достигнет сотен тысяч.

Протест против изменения финансирования

Участники выступают против планов заменить лицензионные сборы для Чешского телевидения и Чешского радио государственным финансированием. По их мнению, это может открыть путь к политическому вмешательству в работу этих СМИ.

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Как сообщает Radio Prague International, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш (ANO) и его партнеры по коалиции отвергают эти опасения.

Заявление организаторов

Открывая митинг, глава движения «Миллион моментов за демократию» Микулаш Минарж заявил, что страна выступает против поспешного принятия правительством ключевого законодательства без надлежащего обсуждения. По его словам, протестующие выступают против такого подхода властей к принятию законов.

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