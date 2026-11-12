В Праге 15 ноября ожидают масштабный протест против планов правительства изменить финансирование Чешского телевидения и Чешского радио. Митинг в парке Летна организует общественная группа «Миллион мгновений для демократии». По данным Deutsche Welle, на акцию могут прийти сотни тысяч человек.

Что предусматривает законопроект

Коалиционное правительство премьер-министра Андрея Бабиша ускорило рассмотрение законопроекта, который отменяет лицензионный сбор для финансирования общественных вещателей. Вместо него Чешское телевидение и Чешское радио предлагают финансировать напрямую из государственного бюджета.

Парламент одобрил документ в первом из трех чтений в 04:36 24 октября после ночного заседания. Партии коалиции — ANO, SPD и «Автомобилисты» — заявляют, что действующий сбор является несправедливым налогом, а новая система должна повысить эффективность вещателей. Согласно проекту, в первый год их финансирование сократится примерно на 15%.

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Реакция общества и вещателей

Против законопроекта выступили оппозиционные партии, общественные организации и международные надзорные структуры. Критики считают, что изменение модели финансирования может ослабить независимость Чешского телевидения и Чешского радио. Они также обращают внимание, что правительственное предложение не содержит гарантий долгосрочной финансовой стабильности и редакционной независимости.

Работники обоих вещателей в начале ноября объявили забастовку, нарушившую теле- и радиопрограммы. Протесты также проходили в городах и городках по всей Чехии; к ним присоединялись студенты, профсоюзы, представители религиозных, образовательных и культурных учреждений.

Андрей Бабиш заявил, что будет подготовлено новое предложение, предусматривающее вывод финансирования общественных медиа за пределы государственного бюджета и гарантии редакционной независимости. В то же время организаторы протеста настаивают на продолжении давления на правительство. Акция состоится за два дня до годовщины начала Бархатной революции 1989 года.

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