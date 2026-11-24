Врачи больницы Na Homolce в Праге, Чехия, на прошлой неделе имплантировали пациенту первый в мире кардиостимулятор с автономным питанием. О проведённой процедуре больница сообщила в Facebook в понедельник, передаёт Radio Prague International.

Энергия от работы сердца

Устройство в течение четырёх лет испытывали на Первом медицинском факультете Карлова университета. Оно работает как миниатюрная электростанция и вырабатывает электроэнергию благодаря биению сердца и другим движениям тела.

В отличие от обычных кардиостимуляторов, работающих от батарей, которые со временем разряжаются, новое устройство генерирует собственную электроэнергию, используя естественное движение сердечной мышцы.

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Резервная батарея и дистанционный контроль

Исследователи проверили все функции устройства, уделив особое внимание тому, способно ли оно вырабатывать больше энергии, чем потребляет. Для безопасности кардиостимулятор также оснащён микроскопической резервной батареей, рассчитанной на три месяца работы.

Технология также предусматривает устройство мониторинга, с помощью которого врачи могут дистанционно проверять возможные проблемы.

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